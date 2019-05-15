Гроза, ливень и град: В Нижнем Новгороде объявлено штормовое предупреждение

15 Май 15:19 2019-05-15T15:19:57+03:00

По прогнозу синоптиков, такая погода сохранится в регионе 15 и 16 мая

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Вечером 15 мая в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и сильный порывистый ветер. Соответствующее штормовое предупреждение распространил сегодня ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Вечером 15 мая и днем 16 мая на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и локально град, - говорится в сообщении. – При грозе порывы северного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Из-за грозы и ливня в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач и линий связи. Также возможны нарушения в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Особенно аккуратными нижегородцев просят быть при проведении высотных работ и посещении объектов, не оборудованных громоотводом.

Из-за ливней возможны локальные подтопления, вызванные неисправностью ливневой канализации. Кроме того, из-за такой погоды могут активизироваться оползневые процессы в Нижегородской области. А на дорогах возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU