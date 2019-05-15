Нижегородские кванторианцы отправились на международные соревнования в Турцию

15 Май 12:13 2019-05-15T12:13:19+03:00

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Нижегородская команда «Ы6» уже признана абсолютным победителем регионального робототехнического фестиваля «РобоФест - Нижний Новгород» и стала обладателем номинации «Лучшая работа в команде» на Открытом чемпионате России FEST RUSSIA OPEN 2019. Теперь ребята отправятся на международный конкурс FIRST LEGO League, который пройдет с 22 по 25 мая 2019 года в Измире. Об этом рассказали в министерстве образования науки и молодежной политики Нижегородской области.

На международных соревнованиях нижегородцы представят человекоподобную роборуку, которая управляется дистанционно.

- Сама идея роборуки не новая, - рассказали участники команды «Ы6», - но мы конструируем ее для использования на МКС при выполнении технического обслуживания. Сейчас для этого космонавт выходит в открытый космос, а это опасно.

Проект «Роботизированная система - манипулятор с дистанционным управлением» был презентован в детском технопарке «Кванториум» Нижний Новгород. На мероприятии присутствовали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, федеральный судья робототехнических соревнований направления FLL Людмила Федосова и наставники направления FLL, педагоги детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород Петр Третьяков и Инга Чучкова.

Участниками «FIRST LEGO League Open International Turkey 2019» станут около 100 команд из более чем 70 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU