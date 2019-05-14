Новый сухогруз «Идель-3» спустили на воду в Нижнем Новгороде

14 Май 17:08 2019-05-14T17:09:39+03:00

В торжественной церемонии приняли участие замминистра сельского хозяйства РФ и вице-губернатор Нижегородской области

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14 мая 2019 года в Нижнем Новгороде на ПАО «Завод «Красное Сормово» спустили на воду сухогрузное судно «Идель-3» проекта RSD59. Как сообщает пресс-служба облправительства, на торжественной церемонии присутствовали вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин и гендиректор завода Михаил Першин.

«Идель-3» могут транспортировать генеральные, навалочные, контейнерные, лесные, зерновые и другие грузы в Каспийском, Средиземном, Черном, Балтийском, Белом и Северном морях. Согласно информации, они являются самыми большими среди судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.

До конца 2019 года будут построены еще 11 таких судов.

Напомним, на базе ПАО «Завод «Красное Сормово» планируется создать особую экономическую зону в области судостроения в регионе. Об этом в августе 2018 года заявил губернатор Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU