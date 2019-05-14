Три случая возгорания сухой травы произошли в Нижегородской области за минувшие сутки

14 Май 16:00 2019-05-14T16:00:19+03:00

Было повреждено более 20 тысяч квадратных метров земли

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13 мая 2019 года на территории Нижегородской области были зарегистрированы три пожара сухой травянистой растительности. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество случаев уменьшилось в четыре раза.

Так, за сутки было повреждено более 20 тысяч квадратных метров земли, что больше прошлогодней ситуации в 3,8 раза. Случаев перехода огня с травы на строения не допущено.

В целом за 2019 год в Нижегородской области произошли уже более 780 пожаров сухой травы, что на 99% больше, чем в прошлом. Площадь, пройденная огнем, составила более 607 тысяч квадратных метров.

Напомним, с 25 апреля в Нижегородской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой. Соответствующий указ был подписан губернатором Глебом Никитиным. Контроль за исполнением указа главы региона возложен на заместителя губернатора Дмитрия Краснова.

Обо всех фактах возгорания в лесу и прилегающих территориях нижегородцев просят сообщать по телефону круглосуточной горячей линии 8800−100−94−00.

ИСТОЧНИК KP.RU