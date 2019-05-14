Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дадут старт волонтерскому марафону «Чистая Волга»

14 Май 15:42 2019-05-14T15:42:40+03:00

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В среду, 15 мая 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин дадут старт волонтерскому марафону «Чистая Волга», в котором примут участие 15 регионов нашей страны.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, открытие марафона состоится в рамках 21-ого международного форума «Великие реки-2019». После этого Глеб Никитин и Дмитрий Кобылкин отправятся на Гребной канал Нижнего Новгорода и будут очищать берег Волги вместе с волонтерами.

Напомним, открытие форума «Великие реки-2019»состоялось на Нижегородской ярмарке во вторник, 14 мая. Он будет проводиться в течение трех дней. Ведущей темой в этом году станет «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек».

ИСТОЧНИК KP.RU