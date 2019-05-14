Более 70 учреждений культуры Нижегородской области примут участие в акции «Ночь музеев»

14 Май 15:03 2019-05-14T15:03:24+03:00

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В этом году в международной акции «Ночь музеев», которая стартует 18 мая, будут принимать участие более 70 учреждений культуры Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба облправительства.

Музеи нашего региона откроют двери для гостей в 18:00 и будут работать до полуночи. Акция стартует на Театральной площади. Нижегородцы увидят световое шоу на фасаде здания театра драмы под музыку в исполнении скрипачки Ани Ли, мастер-классы по живописи, фотозоны, театрализованные постановки и даже показ мод.

По словам Глеба Никитина, акция набирает популярность с каждым годом. Так, в 2006 году музеи посетили порядка 20 тысяч человек, а в 2018 – уже почти 90 тысяч.

- Программа этого дня очень насыщенная и каждый сможет найти для себя что-то интересное. Это касается и Нижнего Новгорода, и районов области, - подчеркнул губернатор.

В 2019 году Нижегородский государственный художественный музей проведет экскурсию по картине Маковского «Воззвание Минина» с фонарем, а в подвале Дмитриевской башни пройдет квест «Тайные элементы главной башни». Помимо этого, будет организован рыцарский турнир в амфитеатре Зачатской башни.

ИСТОЧНИК KP.RU