Глеб Никитин пригласил японских инвесторов к сотрудничеству с Нижегородской областью

СЕГОДНЯ 14:11 2019-05-14T14:11:57+03:00

Он выступил на заседании Совета губернаторов России и Японии

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Вчера, 13 мая 2019 года, в Москве прошел совет губернаторов России и Японии. На мероприятии присутствовал глава Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе встречи Глеб Никитин рассказал об инвестиционном потенциале региона и подчеркнул, что Нижегородская область - одна из лидеров в Приволжском федеральном округе по привлечению прямых иностранных инвестиций.

- Мы заинтересованы во взаимодействии в сферах высоких технологий и научно-образовательной деятельности, химической и нефтехимической отраслях, целлюлозно-бумажной промышленности и деревообработке, в сельском хозяйстве, туризме. И, конечно, в комплексном внедрении медико-социальных технологий и формировании инновационной системы здравоохранения, - заявил губернатор.

Он пригласил японских партнеров к сотрудничеству в области повышения производительности труда.

- Мы отлично знаем, что японские системы подготовки и развития персонала напрямую связаны с производительностью труда. В связи с этим мы хотели бы рассмотреть возможность сотрудничества в образовательной деятельности и обмене накопленным опытом, - пояснил Глеб Никитин.

Напомним, на совете губернатор Нижегородской области выступал содокладчиком в рамках сессии по теме: «Содействие развитию микро-, малого и среднего бизнеса в регионах. Привлечение, поощрение и защита инвестиций в промышленные и инфраструктурные объекты».

ИСТОЧНИК KP.RU