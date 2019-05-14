2019-05-14T13:24:14+03:00
Общество

Нижегородская область получит более 250 миллионов рублей на развитие экспорта

Средства будут выделяться в рамках профильного национального проекта
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская область получит более 250 миллионов рублей на развитие центра поддержки малых и средних экспортных предприятий в ближайшие пять лет. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, передает пресс-служба регионального правительства.

Деньги будут получены в рамках реализации проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Так, по словам Глеба Никитина, в 2019 году выделят более 72 миллионов рублей, которые будут направлены на развитие центра поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

- В Нижегородской области много перспективных малых и средних предприятий, производящих интересную продукцию, которая может найти своего потребителя за рубежом. Наша задача – помочь субъектам МСП выработать и реализовать свою экспортную стратегию без избыточных затрат, - подчеркнул Глеб Никитин.

В числе мер поддержки: экспертиза и сопровождение экспортного контракта, содействие в приведении продукции в соответствии с экспортными требованиями, поиск партнеров, содействие в создании сайта и презентационных материалов на иностранном языке, проведение экспортных семинаров совместно со «Школой экспорта «Российского экспортного центра», организация международных бизнес-миссий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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