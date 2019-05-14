Глеб Никитин: «Проведение форума «Великие реки» способствует достижению целей нацпроекта «Экология»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-05-14T13:08:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде открылся форум «Великие реки», который проводится уже в 21 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Глеб Никитин, присутствовавший на церемонии открытия, подчеркнул, что «качественная питьевая вода, чистый воздух, внедрение новых технологий и повышение экологической культуры – важнейшие факторы для создания комфортных условий жизни».

Глава области напомнил, что в России стартовала реализация национальных проектов.

- «Экология» - один из самых масштабных. Будут реализованы сотни различных мероприятий. Так, планируется значительно снизить объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. Это огромный шаг вперед для того, чтобы сберечь нашу природу для новых поколений! Желаю участникам форума плодотворной работы на благо страны и всей планеты! Пусть воплотятся все намеченные планы! – обратился Глеб Никитин к присутствующим.

Напомним, форум пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая. Эксперты обсудят реализацию федерального приоритетного проекта «Оздоровление Волги».

ИСТОЧНИК KP.RU