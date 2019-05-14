17 килограммов рыбы спасли из браконьерских сетей в Воскресенском районе

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-14T12:45:52+03:00

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За майские праздники в Воскресенском районе на старице Успенской из Ветлуги были спасены из браконьерских сетей 17 килограммов жизнеспособной рыбы. Об этом со ссылкой на комитет госохотнадзора Нижегородской области сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из сетей выпущены на свободу щуки, судаки, лещи, плотва, окуни и язи.

Напомним, что в 2019 году нерестовый период проходит с 1 апреля по 10 июня — на Оке; с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище с притоками (за исключением Оки) и с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище с притоками. В это время запрещено ловить рыбу, можно только на удочку с берега вне мест нереста.

Кстати, если вы вдруг стали свидителями факта браконьерства, срочно сообщите об этом на круглосуточный «Зеленый телефон» (831) 433−22−11 или на сайт службы http://4332211.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU