2019-05-14T11:50:20+03:00
Происшествия

Тело 27-летнего нижегородца достали из Ветлуги 13 мая

Его нашли в шести метрах от места происшествия
Валерия ГРОМОВА
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Вечером в воскресенье, 12 мая 2019 года, в единую дежурно-диспетчерскую службу Краснобаковского района поступило сообщение о новом происшествии на воде. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, трагедия случилась у парка в поселке Ветлужский.

На место вызова сразу выехали оперативная и водолазная группы. Спустя сутки, 13 мая, из воды достали тело 27-летнего молодого человека. Его нашли в шести метрах от места происшествия.

Напомним, 11 мая в Нижегородской области произошла трагедия, унесшая жизнь 29-летнего молодого человека. Происшествие случилось в деревне Туманино под Шахуньей. Эксперты выяснили, что молодой человек нырнул в местный пруд с дамбы, а обратно не вынырнул. Его тело достали из водоема только спустя – 12 мая. Оно передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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