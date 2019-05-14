УФАС признало нижегородский ЕЦМЗ виновным в сговоре с поставщиками продуктов питания

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-14T11:26:00+03:00

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Единый центр муниципального заказа» признали виновным в сговоре с тремя поставщиками на рынке услуг по организации детского и школьного питания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Заседание по соответствующему делу прошло 13 мая 2019 года.

- Группа договоров образует единую сделку на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, искусственно раздробленную и оформленную отдельными контрактами. Такие действия МП «ЕЦМЗ» и поставщиков вывели данные закупки из сферы конкурентных процедур, нарушили принципы обеспечения конкуренции и эффективности осуществления закупок, - пояснили в пресс-службе.

Речь идет о закупках, которые проводились в 2015 и 2016 годах. Условием, при которых присваивалась победа, являлась передача денежного вознаграждения. Если этого не происходило, то «ЕЦМЗ» отказывало в заключении контракта. Если деньги передавались, стороны заключали дополнительные соглашения с целью пролонгации соответствующих договоров.

По итогам заседания «ЕЦМЗ» и трем компаниям выдали обязательное для исполнения предписание о прекращении направленных на ограничение конкуренции действий.

ИСТОЧНИК KP.RU