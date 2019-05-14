Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве экс-главы НПАТ Дмитрия Цыганкова

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-14T10:41:39+03:00

Исковое заявление было подано в 2018 году

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Арбитражный суд Нижегородской области прекратил дело о банкротстве бывшего исполняющего обязанности генерального директора муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрия Цыганкова. Соответствующая информация размещена в картотеке дел.

Заявление о банкротстве было подано в ноябре 2018 года. Исковая сумма к ответчику составляла 12,5 миллионов рублей.

Напомним, Дмитрий Цыганков возглавлял НПАТ с 2016 года. Он покинул занимаемый пост в апреле прошлого года, а за два месяца до этого Федеральная налоговая служба арестовала счета МП «Нижегородпассажиравтотранс». Цыганков сообщил тогда, что сумма, которая находится под арестом, составляла 85 миллионов рублей.

Еще до этого счета НПАТ уже попадали под арест – так, в марте 2017 года ФНС арестовала их из-за задолженности по уплате налогов. Кроме того, счета предприятия также арестовывались в январе 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU