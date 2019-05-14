64-летняя женщина погибла на пожаре в Кстове 13 мая
Вчера, 13 мая 2019 года, в Нижегородской области произошел крупный пожар, унесший жизнь 64-летней женщины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, трагедия случилась около часа ночи на улице Коминтерна в Кстове.
Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили частный дом, полностью охваченный огнем. Здание спасти не удалось – оно сгорело на площади 225 квадратных метров.
Внутри было обнаружено тело хозяйки дома – 64-летней женщины. По словам пожарных, причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 22 человека личного состава и шесть единиц техники ГУ МЧС.
- На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану, - уточники в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU