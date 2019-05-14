2019-05-14T10:18:30+03:00
Происшествия

64-летняя женщина погибла на пожаре в Кстове 13 мая

Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования
Валерия ГРОМОВА
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Вчера, 13 мая 2019 года, в Нижегородской области произошел крупный пожар, унесший жизнь 64-летней женщины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, трагедия случилась около часа ночи на улице Коминтерна в Кстове.

Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили частный дом, полностью охваченный огнем. Здание спасти не удалось – оно сгорело на площади 225 квадратных метров.

Внутри было обнаружено тело хозяйки дома – 64-летней женщины. По словам пожарных, причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 22 человека личного состава и шесть единиц техники ГУ МЧС.

- На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану, - уточники в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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