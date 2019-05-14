Более 78 тысяч кубов мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству

СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-14T09:56:27+03:00

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78,5 тысячи кубометров мусора было вывезено из Нижнего Новгорода в ходе месячника по благоустройству, который прошел в начале мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Приокском районе собрали 1 346 кубометров мусора, отремонтировали 13 326 квадратных метра асфальтобетонного покрытия и 1 350 квадратных метра тротуаров. В Нижегородском районе вывезли более 6 000 кубометров мусора, отремонтировали более 6 000 квадратных метров дорог, 8 детских площадок, установили 35 контейнерных площадок.

С территории Сормова вывезли более 15 тысяч кубометров мусора, отремонтировали более 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна, спилили 240 аварийных и сухих деревьев, а посадили 325. В Московском районе собрали более 7 тысяч кубометров мусора. Ямочный ремонт проводился на 8,3 тысячах квадратных метров дорог, отремонтировано 120 квадратных метров тротуаров и 34 детские площадки.

В Канавинском районе вывезли более 20 тысяч кубов мусора, отремонтировали 9 тысяч квадратных метров дорог и 120 квадратных метров тротуаров, 38 детских площадок и пять спортивных. В Автозаводском районе с начала месячника собрали 12,5 тысяч кубов мусора, отремонтирована 461 контейнерная площадка.

В Ленинском районе было очищено 10 408 п.м. прибордюрной полосы. С территории района вывезено 4 646 кубометров мусора. В Советском районе вывезены 11 200 кубометров мусора, ямочным ремонтом пройдено 3 700 квадратных метров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU