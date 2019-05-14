2019-05-14T09:11:43+03:00
Происшествия

В Вадском районе пенсионер не справился с управлением мопеда и погиб в ДТП

Трагедия случилась около десяти часов утра 13 мая
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 13 мая 2019 года, в Вадском районе Нижегородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, погиб водитель мопеда.

Трагедия случилась около десяти часов утра на улице Московская в селе Крутой Майдан. 70-летний мужчина ехал на мопеде «Нексус» и в какой-то момент не справился с управлением. Транспортное средством вылетело на обочину и перевернулось.

Пенсионер получил травмы, не совместимые с жизнью. В момент аварии он находился в мотошлеме, однако прав на управление у него было.

Ранее сообщалось, что вечером 12 июня в самом центре Нижнего Новгорода автомобиль Ниссан на полной скорости протаранил мотоцикл. 29-летний водитель мотоцикла был госпитализирован в больницу имени Семашко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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