2019-05-14T08:44:22+03:00
Общество

Акция «День посадки леса» пройдет в Нижегородской области 14 мая

Принять участие планируют почти 2,5 тысячи жителей
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 14 мая 2019 года, в Борском районном лесничестве Нижегородской области пройдет Всероссийская акция «День посадки леса». Как сообщает пресс-служба облправительства, в рамках мероприятия участники будут высаживать деревья хвойных пород на участке, где требуется лесовосстановление.

Начало акции – в 15:00. Цель - обратить внимание россиян на необходимость бережного отношения к российскому лесу.

В этом году высаживать деревья будут 2,5 тысячи нижегородцев, которые подали заявку на участие. Акция пройдет на территории всех районных (межрайонных) лесничеств Нижегородской области. За время ее проведения планируется высадить в нижегородских лесах почти 800 тысяч новых деревьев.

Напомним, 13 мая в Нижнем Новгород состоялась экологическая акция «Чистый берег». Школьники вместе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александром Гридневым собирали мусор на прибрежной территории озера парка имени 777-летия города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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