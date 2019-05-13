2019-05-13T17:24:48+03:00
Общество

Град, ливень и гроза обрушатся на Нижегородскую область вечером 13 мая

Такая погода сохранится до завтрашнего дня
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие несколько часов в Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и град. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Ветер усилится до 18 метров в секунду. Такая погода сохранится до завтрашнего дня.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Могут обрываться провода, падать слабоукрепленные конструкции и деревья.

На дорогах стоит быть аккуратнее, увеличивается вероятность ДТП и активизации оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

ГУ МЧС рекомендует нижегородцам укрываться от сильного ветра, держаться подальше от линий электропередач и высоких металлических конструкций.

Также лучше воздержаться от езды на машинах. А если вы уже сели за руль, то снизьте скорость.

- Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле. Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами, - объяснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин: «Товарооборот Нижегородской области и Японии растет»
Более 30 школьников приняли участие в экологической акции «Чистый берег»
«Комсомольская правда» проведет субботник на территории нижегородской детской клинической больницы
Александр Иванов занял пост директора департамента ЖКХ Дзержинска
Нижегородские шахматисты заняли призовые места на чемпионате России
Собираемость доходов бюджета Нижегородской области выросла на 23,2%
Тело 29-летнего нижегородца достали из пруда под Шахуньей
МЧС: Жара до +32 ожидается в Нижегородской области 13 мая
Более 40 тысяч квадратных метров травы выгорели в Нижегородской области за последние четыре дня
Житель Дзержинска предстал перед судом за смертельное ДТП на пешеходном переходе
Нижегородских пенсионеров научат не поддаваться на уловки мошенников
Нижегородский ЗАГС проведет «горячую линию» по вопросам проставления апостиля на документах
Матч «Нижний Новгород» - «Краснодар-2» стал вторым по посещаемости в 36-м туре ФНЛ
Финальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников пройдет в Нижнем Новгороде 13 и 14 мая
Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в Уренском районе
25-летний нижегородец обокрал школу в Сергачском районе
Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Автозаводском районе 13 мая
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Дима Ганюшкин найден живым
Икона святителя Спиридона Тримифунтского прибудет в храм Живоначальной Троицы 17 мая
Татьяна Скоробогатова: «Нам не нужны супергерои, они среди нас - это наши ветераны»
Евгений Костин: «Молодежи можно привить патриотизм формой подачи»
Павел Пашинин: «Из Сормово идет вектор будущего, потому что там живут достойные люди»
ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 мая