Град, ливень и гроза обрушатся на Нижегородскую область вечером 13 мая
В ближайшие несколько часов в Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и град. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Ветер усилится до 18 метров в секунду. Такая погода сохранится до завтрашнего дня.
В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Могут обрываться провода, падать слабоукрепленные конструкции и деревья.
На дорогах стоит быть аккуратнее, увеличивается вероятность ДТП и активизации оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.
ГУ МЧС рекомендует нижегородцам укрываться от сильного ветра, держаться подальше от линий электропередач и высоких металлических конструкций.
Также лучше воздержаться от езды на машинах. А если вы уже сели за руль, то снизьте скорость.
- Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле. Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами, - объяснили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU