Град, ливень и гроза обрушатся на Нижегородскую область вечером 13 мая

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-13T17:24:48+03:00

Такая погода сохранится до завтрашнего дня

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В ближайшие несколько часов в Нижегородской области ожидаются грозы, ливни и град. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Ветер усилится до 18 метров в секунду. Такая погода сохранится до завтрашнего дня.

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Могут обрываться провода, падать слабоукрепленные конструкции и деревья.

На дорогах стоит быть аккуратнее, увеличивается вероятность ДТП и активизации оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

ГУ МЧС рекомендует нижегородцам укрываться от сильного ветра, держаться подальше от линий электропередач и высоких металлических конструкций.

Также лучше воздержаться от езды на машинах. А если вы уже сели за руль, то снизьте скорость.

- Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле. Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами, - объяснили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU