2019-05-13T17:03:46+03:00
Политика

Глеб Никитин: «Товарооборот Нижегородской области и Японии растет»

Губернатор выступил на заседании Совета губернаторов России и Японии
Валерия ГРОМОВА
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В понедельник, 13 мая 2019 года, глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании Совета губернаторов России и Японии. Мероприятие прошло в Москве, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин стал содокладчиком в рамках сессии по теме: «Содействие развитию микро-, малого и среднего бизнеса в регионах. Привлечение, поощрение и защита инвестиций в промышленные и инфраструктурные объекты». В ходе совета он подчеркнул, что Нижегородская область последовательно развивает международное сотрудничество с Японией на региональном уровне.

По словам губернатора, только в 2018 году на территории области прошли более 60 мероприятий с участием японской стороны, а товарооборот составил 86 миллионов долларов.

- Что же касается капиталоёмких форм сотрудничества, то на территории нашего региона с участием японского капитала успешно реализованы 6 инвестиционных проектов на общую сумму более 12 с половиной миллиардов рублей. Всё это говорит о том, что вместе мы уже прошли длинный путь, и это вселяет веру в большое будущее наших отношений с японскими партнёрами, - пояснил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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