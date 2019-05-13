2019-05-13T16:25:28+03:00
Общество

Более 30 школьников приняли участие в экологической акции «Чистый берег»

Мероприятие прошло на территории озера в нижегородском парке
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 13 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде состоялась экологическая акция «Чистый берег». Школьники вместе с заместителем министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александром Гридневым собирали мусор на прибрежной территории озера парка имени 777-летия города.

Как сообщает пресс-служба облправительства, каждый участник акции собрал по 1,5 мешка мусора.

- Сейчас в регионе ведется активная работа по очистке берегов озер и рек. Благодаря губернатору региона Глебу Никитину на это выделяются и федеральные средства. Но вот такие детские инициативы, волонтерские акции тоже очень важны. Как с точки зрения реализации национального проекта «Экология», так и с точки зрения экологического воспитания молодежи, - заявил Гриднев.

Напомним, в апреле рядом с озером, которое было выбрано для уборки, произошел пал сухой травы. В результате была выжжена треть береговой линии. После этого учащиеся гимназии сняли социальный ролик на месте происшествия и решили привести берег в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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