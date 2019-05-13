2019-05-13T15:49:05+03:00
Общество

«Комсомольская правда» проведет субботник на территории нижегородской детской клинической больницы

Он пройдет 16 мая
Эльвира ОСИПОВА
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Издательский дом «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» проведет благотворительный субботник на территории ГБУЗ НО «Нижегородская детская областная клиническая больница». Он пройдет 16 мая.

Наши партнеры из Нижегородской сельскохозяйственной академии с помогут нам с разработкой ландшафтного дизайна и советами по выбору деревьев и кустарников, а также подскажут, как подобрать подходящий грунт для посадок.

Благоустроить территорию больницы помогут ПАО "Русполимет", Компания "Лента", ОАО "Буйский химический завод", ООО Архитектурно-ландшафтный центр «Архиленд» , ООО "Группа ОРДЕР", ООО "Нижэкология-НН", ООО «УК «МАКСАВИТ», ООО «Фирма «Зеленый город», компания «Разноцветье» и ООО "ДЕЛИКАТНЫЙ ПЕРЕЕЗД ВОЛГА".

Наши партнеры

Наши партнеры

Наши партнеры

ИСТОЧНИК KP.RU

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