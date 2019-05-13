Александр Иванов занял пост директора департамента ЖКХ Дзержинска

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-13T14:44:43+03:00

У него в подчинении находятся три управления

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Александр Иванов назначен на должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Дзержинска. Соответствующее распоряжение 13 мая подписал мэр города Иван Носков, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В подчинении у Иванова находятся три управления: по планированию развития жилищно-коммунального хозяйства, по муниципальному жилищному контролю, а также экологии и лесного хозяйства.

Справка

Александр Иванов окончил юридический факультет Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета и факультет государственного и муниципального управления Волго-Вятской академии государственной службы.

С 2008 по 2013 годы работал специалистом и главным специалистом в Борском отделе инспекции административно-технического надзора в Нижегородской области. Затем в течение пяти лет руководил структурным подразделением по муниципальному жилищному контролю администрации Дзержинска. С прошлого года работал замглавы администрации Ковернинского муниципального района по строительству и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU