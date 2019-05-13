Нижегородские шахматисты заняли призовые места на чемпионате России

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-13T13:01:41+03:00

Соревнования проходили с 1 по 10 мая в Сочи

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Юные нижегородцы Максим Колчин и Екатерина Гольцева из детско-юношеской спортивной школы №9 заняли призовые места в командном чемпионате России по шахматам. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта горадминистрации.

Соревнования проходили с 1 по 10 мая в Сочи среди мужчин и женщин, среди ветеранов, среди юношей и девушек до 15 лет, мальчиков и девочек до 11 лет.

Максим Колчин выступал в смешанном турнире среди юношей и девушек до 15 лет наши в составе сборной Нижегородской области вместе с еще одним нижегородцем Артуром Куликом (Нижний Новгород, СШОР №3), Максимом Жуковым (Кстово, ДЮСШ №2), Семеном Ерастовым (Кстово, ДЮСШ №2). Они обыграли 16 команд-соперников со всей страны.

А мастер Екатерина Гольцева отлично справилась с ролью капитана женской сборной, в последнем туре обыграла экс-чемпионку мира и смогла набрать 5,5 очков из 9.

ИСТОЧНИК KP.RU