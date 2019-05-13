2019-05-13T11:47:48+03:00
Экономика

Собираемость доходов бюджета Нижегородской области выросла на 23,2%

Министерство финансов подвело итоги исполнения бюджета
Валерия ГРОМОВА
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Собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области увеличилась на 23,2 процента за первые четыре месяца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на министерство финансов.

Соответствующие цифры стали известны в ходе подведения итогов

исполнения бюджета. По данным на 1 мая в консолидированный бюджет Нижегородской области поступили более 66 миллиардов рублей доходов, что выше результатов аналогичного периода на 9,8 миллиарда рублей. Расходы исполнены в объеме 59,5 миллиарда рублей.

Также сообщается, что доходы получены в размере 57,1 миллиарда рублей, а расходы составляют 49,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский многофункциональный центр для бизнеса, открывшийся в 2018 году в Нижнем Новгороде, теперь начал оказывать услуги и физическим лицам. Жители региона могут обратиться туда по вопросам государственного кадастрового учета, предоставление сведений в едином государственном реестре недвижимости, выдача справки о наличии судимости, выдача российских национальных водительских удостоверений и другие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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