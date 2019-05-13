Тело 29-летнего нижегородца достали из пруда под Шахуньей

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-13T11:25:20+03:00

Он нырнул в водоем с дамбы

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11 мая в Нижегородской области произошла трагедия, унесшая жизнь 29-летнего молодого человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, происшествие случилось в деревне Туманино под Шахуньей. Эксперты выяснили, что молодой человек нырнул в местный пруд с дамбы, а обратно не вынырнул.

Его тело достали из водоема только спустя – 12 мая. Оно передано сотрудникам полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Также отмечается, что на месте трагедии работали 10 спасателей и три единицы техники. Сотрудники МЧС напоминают жителям Нижегородской области, что вода пока еще не прогрелась, поэтому не стоит купаться.

- В холодной воде возможны судороги, а из-за резкого перепада температур воздуха и воды – спазм сосудов, и соответственно летальный исход. Кроме того, дождитесь официального открытия купального сезона, - настаивают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU