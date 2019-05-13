2019-05-13T10:31:16+03:00
Общество

МЧС: Жара до +32 ожидается в Нижегородской области 13 мая

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
Валерия ГРОМОВА
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Уже несколько дней в Нижегородской области сохраняется аномальная жара. По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», сегодня, 13 мая 2019 года, снова ожидается до +32 градусов.

В связи с этим увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров. На озерах и реках также могут произойти происшествия и аварии, а на железных дорогах может деформироваться полотно.

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют жителям избегать жары, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Нельзя также оставлять детей на открытом солнце.

Кроме того, не стоит жечь мусор на садовых и дачных участках и разводить костры в лесах.

Напомним, с 25 апреля в Нижегородской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой. Соответствующий указ был подписан губернатором Глебом Никитиным. Обо всех фактах возгорания в лесу и прилегающих территориях нижегородцев просят сообщать по телефону круглосуточной горячей линии 8800−100−94−00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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