Более 40 тысяч квадратных метров травы выгорели в Нижегородской области за последние четыре дня

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-13T10:16:40+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие праздники – с 9 по 12 мая 2019 года – в Нижегородской области произошли 26 пожаров сухой травы, которые повредили более 40 тысяч квадратных метров земли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество случаев уменьшилось наполовину. Ни одно здание в результате возгораний травы не пострадало. К административной ответственности привлечены пять человек, возбуждены 14 административных расследований.

Напомним, с 25 апреля в Нижегородской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой. Соответствующий указ был подписан губернатором Глебом Никитиным. Контроль за исполнением указа главы региона возложен на заместителя губернатора Дмитрия Краснова.

Обо всех фактах возгорания в лесу и прилегающих территориях нижегородцев просят сообщать по телефону круглосуточной горячей линии 8800−100−94−00.

ИСТОЧНИК KP.RU