2019-05-13T10:16:40+03:00
Происшествия

Более 40 тысяч квадратных метров травы выгорели в Нижегородской области за последние четыре дня

С 25 апреля в регионе действует режим чрезвычайной ситуации
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие праздники – с 9 по 12 мая 2019 года – в Нижегородской области произошли 26 пожаров сухой травы, которые повредили более 40 тысяч квадратных метров земли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество случаев уменьшилось наполовину. Ни одно здание в результате возгораний травы не пострадало. К административной ответственности привлечены пять человек, возбуждены 14 административных расследований.

Напомним, с 25 апреля в Нижегородской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой. Соответствующий указ был подписан губернатором Глебом Никитиным. Контроль за исполнением указа главы региона возложен на заместителя губернатора Дмитрия Краснова.

Обо всех фактах возгорания в лесу и прилегающих территориях нижегородцев просят сообщать по телефону круглосуточной горячей линии 8800−100−94−00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собираемость доходов бюджета Нижегородской области выросла на 23,2%
Тело 29-летнего нижегородца достали из пруда под Шахуньей
МЧС: Жара до +32 ожидается в Нижегородской области 13 мая
Житель Дзержинска предстал перед судом за смертельное ДТП на пешеходном переходе
Нижегородских пенсионеров научат не поддаваться на уловки мошенников
Нижегородский ЗАГС проведет «горячую линию» по вопросам проставления апостиля на документах
Матч «Нижний Новгород» - «Краснодар-2» стал вторым по посещаемости в 36-м туре ФНЛ
Финальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников пройдет в Нижнем Новгороде 13 и 14 мая
Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в Уренском районе
25-летний нижегородец обокрал школу в Сергачском районе
Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Автозаводском районе 13 мая
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Дима Ганюшкин найден живым
Икона святителя Спиридона Тримифунтского прибудет в храм Живоначальной Троицы 17 мая
Татьяна Скоробогатова: «Нам не нужны супергерои, они среди нас - это наши ветераны»
Евгений Костин: «Молодежи можно привить патриотизм формой подачи»
Павел Пашинин: «Из Сормово идет вектор будущего, потому что там живут достойные люди»
ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 мая