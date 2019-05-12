2019-05-12T20:09:24+03:00
Общество

Нижегородских пенсионеров научат не поддаваться на уловки мошенников

Первое выступление пройдет 14 мая
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде будет презентован цикл интерактивных занятий с пенсионерами, в рамках которого специалисты попытаются научить их противодействовать уловкам мошенников. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Мероприятие организуют уполномоченный по правам человека в Нижегородской области и юридическая клиника факультета права «НИУ ВШЭ - Нижний Новгород». Первое выступление запланировано на 14 мая. Оно пройдет на базе комплексного центра социального обслуживания населения Нижегородского района.

Главным отличием курса является высокий уровень интерактивности и достоверности – волонтеры в ходе занятий будут втягивать участников в ситуации, максимально близкие к реальным случаям из жизни.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два дня, 13 и 14 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдут финальные состязания Всероссийских спортивных соревнований школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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