2019-05-12T16:29:06+03:00
Спорт

Матч «Нижний Новгород» - «Краснодар-2» стал вторым по посещаемости в 36-м туре ФНЛ

ФК «НН» одержал победу со счетом 3:0
Валерия ГРОМОВА
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Вчера, 11 мая 2019 года, на стадионе «Нижний Новгород» прошел матч 36-ого тура футбольной национальной лиги. ФК «НН» одержал победу над «Краснодаром-2» со счетом 3:0.

Как сообщается на официальном сайте аналитического агентства ТурСтат, за матчем наблюдали 11 190 болельщиков. Это второй показатель в 36-м туре. На первом месте оказалась игра в Волгограде, на которую пришли более 14 800 зрителей.

Всего матчи 36 туров ФНЛ посетили почти полтора миллиона человек.

Напомним, вчерашнюю игру посетил глава Нижегородской области Глеб Никитин. За ходом матча он следил вместе с ветераном нижегородского футбола Аркадием Афанасьевым. После триумфа местной команды чиновник поздравил футболистов с победой, а их наставника - Дмитрия Черышева - с 50-летием.

- Ребята, спасибо за яркую игру. Вам удалось в этот прекрасный день по-настоящему порадовать своих болельщиков. Слова благодарности и всем нижегородцам, кто пришел на игру, - заявил глава Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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