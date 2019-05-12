Финальный этап всероссийских спортивных соревнований школьников пройдет в Нижнем Новгороде 13 и 14 мая

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-12T15:11:30+03:00

В состязаниях принимают участие команды общеобразовательных организаций, состоящие из обучающихся одного класса

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В ближайшие два дня, 13 и 14 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде пройдут финальные состязания Всероссийских спортивных соревнований школьников. Об этом сообщает региональное министерство образования, науки и молодежной политики.

В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных организаций, состоящие из обучающихся одного класса. Они смогут проявить себя в спортивной, творческой и интеллектуальной областях.

13 мая состоятся соревнования среди восьми городских классов-команд, а 14 мая 2019 года - среди семи сельских классов-команд. Начало соревнований запланировано на 11:00.

Состязания организованы на тренировочной базе Государственного автономного учреждения Нижегородской области «Центр спортивной подготовки» (стадион «Локомотив») и Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец».

Подведение итогов и награждение победителей и призеров состоится 13 мая среди городских классов-команд и 14 мая среди сельских классов-команд в 15.30 в ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец».

ИСТОЧНИК KP.RU