2019-05-12T12:52:00+03:00
Общество

Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в Уренском районе

Жители смогут провести техосмотр своих самоходных машин
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 17 мая 2019 года, в Карпунихинском сельсовете Уренского района Нижегородской области пройдет прием граждан. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие организует инспекция Гостехнадзора.

В течение пяти часов – с 9:00 до 14:00 - жители смогут зарегистрировать самоходную машину и прицеп к ней, обменять удостоверение тракториста, провести техосмотр своих снегоходов, мотовездеходов, тракторов и других самоходных машин. Прием будет проводить главный специалист инспекции Гостехнадзора Евгений Соловьев.

Согласно информации, на территории Карпунихинского сельсовета живут порядка 850 человек, 113 из которых имеют удостоверения на право управления трактором.

Ранее сообщалось, что 13 мая в Нижнем Новгороде состоится акция «Чистый берег», в ходе которой сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области вместе со школьниками будут очищать от мусора прибрежную территорию озера парка имени 777-летия приволжской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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