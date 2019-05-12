Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Автозаводском районе 13 мая

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-12T10:45:27+03:00

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В понедельник, 13 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится акция «Чистый берег», в ходе которой сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области вместе со школьниками будут очищать от мусора прибрежную территорию озера парка имени 777-летия приволжской столицы.

Как сообщает пресс-служба правительства и губернатора, инициатором мероприятия стали учащиеся гимназии №136 Автозаводского района.

В апреле рядом с озером, которое было выбрано для уборки, произошел пал сухой травы. В результате была выжжена треть береговой линии. После этого учащиеся гимназии сняли социальный ролик на месте происшествия и решили привести берег в порядок.

Кстати, принять участие в акции могут все желающие. Собранный мусор будет вывезен на свалку.

ИСТОЧНИК KP.RU