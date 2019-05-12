Экологическая акция «Чистый берег» пройдет в Автозаводском районе 13 мая
В понедельник, 13 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится акция «Чистый берег», в ходе которой сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области вместе со школьниками будут очищать от мусора прибрежную территорию озера парка имени 777-летия приволжской столицы.
Как сообщает пресс-служба правительства и губернатора, инициатором мероприятия стали учащиеся гимназии №136 Автозаводского района.
В апреле рядом с озером, которое было выбрано для уборки, произошел пал сухой травы. В результате была выжжена треть береговой линии. После этого учащиеся гимназии сняли социальный ролик на месте происшествия и решили привести берег в порядок.
Кстати, принять участие в акции могут все желающие. Собранный мусор будет вывезен на свалку.
ИСТОЧНИК KP.RU