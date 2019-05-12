Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Дима Ганюшкин найден живым

СЕГОДНЯ 10:03 2019-05-12T10:06:34+03:00

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В минувшую среду, 8 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде пропал 15-летний подросток. Дима Ганюшкин вышел из школы, которая находится на Партизанской улице, около 12 часов дня и исчез.

Ориентировку с приметами мальчика распространил поисково-спасательный отряд «Волонтер». К счастью, 11 мая появилась информация о том, что Дима найден. Он жив.

Напомним, популярный Instagram-блогер Анастасия Мизгирева разыскивает своего 54-летнего отца Андрея Владимировича Мизгирева. Он вышел из офиса Сбербанка на улице Фильченкова в Нижнем Новгороде 7 мая около 10.45, и с тех пор его никто не видел. Мужчина ростом 177 см, плотного телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами. Он был одет в темно-синюю куртку, голубые джинсы, темно-синюю футболку со светлыми рукавами, синие туфли с коричневой полосой. Особая примета: залысина.

Любую информацию о местонахождении разыскиваемого следует сообщать волонтерам по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.

ИСТОЧНИК KP.RU