Икона святителя Спиридона Тримифунтского прибудет в храм Живоначальной Троицы 17 мая

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-12T09:18:09+03:00

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На будущей неделе в один из храмов Нижнего Новгорода прибудет икона святителя Спиридона Тримифунтского. Как сообщается на сайте Нижегородской епархии, образ будет находиться там в течение десяти дней - с 17 по 27 мая.

Икону привезут в соборный храм во имя Живоначальной Троицы, который находится в поселке Высоково Нижегородского района Нижнего Новгорода. Постоянно эта святыня хранится в Спасском Староярмарочном соборе.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Нижегородская область вошла в число самых популярных российских регионов среди паломников для посещения на Пасху. Согласно результатам опроса, особенной популярностью в нашем регионе пользуется Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, основанный в 1780 году. Сейчас там покоятся мощи преподобного Серафима Саровского. Также в первой десятке у паломников оказались Московская и Ярославская, Калужская, Владимирская, Псковская области и Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU