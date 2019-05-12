Икона святителя Спиридона Тримифунтского прибудет в храм Живоначальной Троицы 17 мая
На будущей неделе в один из храмов Нижнего Новгорода прибудет икона святителя Спиридона Тримифунтского. Как сообщается на сайте Нижегородской епархии, образ будет находиться там в течение десяти дней - с 17 по 27 мая.
Икону привезут в соборный храм во имя Живоначальной Троицы, который находится в поселке Высоково Нижегородского района Нижнего Новгорода. Постоянно эта святыня хранится в Спасском Староярмарочном соборе.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что Нижегородская область вошла в число самых популярных российских регионов среди паломников для посещения на Пасху. Согласно результатам опроса, особенной популярностью в нашем регионе пользуется Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, основанный в 1780 году. Сейчас там покоятся мощи преподобного Серафима Саровского. Также в первой десятке у паломников оказались Московская и Ярославская, Калужская, Владимирская, Псковская области и Карелия.
ИСТОЧНИК KP.RU