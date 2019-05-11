2019-05-11T20:59:08+03:00
Политика

Татьяна Скоробогатова: «Нам не нужны супергерои, они среди нас - это наши ветераны»

Председатель Молодежного парламента при Заксобрании поучаствовала в первых дебатах участников праймериз «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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«Впервые в этом году в Ленинском районе прошел «Бессмертный полк». Вы знаете, мы шли с ветеранами, со своими земляками плечо к плечу. И я поняла: нам не нужны супергерои, нам не нужны кумиры. Они среди нас - это наши ветераны», - заявила председатель Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области Татьяна Скоробогатова на праймериз «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода по избирательному округу № 9, которые прошли 11 мая.

На дебатах, посвященных теме исторической памяти, Скоробогатова рассказала, что родилась в Шатковском районе. Там окончила школу и начала трудовую и общественную деятельности. В 2010 году заняла пост председателя Молодежной палаты при земском собрании.

- Мы помогали ветеранам, работали с многодетными семьями, устраивали рейды, - уточнила участница дебатов.

А через три года стала председателем Молодежного парламента при областном Заксобрании. Тогда злые языки начали говорить, что на эту должность она пришла не просто так: либо чья-то дочь, либо чья-то любовница. Но она собрала волю в кулак, вытерла слезы и сказала себе «Я докажу свои слова делами».

- Мы реализовали достаточно много проектов. Например, проект «Александр Невский - Слава, Дух и Имя России». Он направлен на духовно-нравственное воспитание молодежи. В нем приняли участие 46 муниципальных районов - более 2,5 тысячи человек. Или замечательный проект «Строки войны», когда любой желающий может записать любимое стихотворение о Великой Отечественной войне и рассказать об этом в социальных сетях, - рассказала Скоробогатова.

В дальнейшем Татьяна хочет сосредоточиться на решении проблем Ленинского района. Для этого у нее и желание, и силы.

- Хочу, чтобы «Ленинский район» звучало гордо, чтобы каждый житель не хотел оттуда уезжать, - заключила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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