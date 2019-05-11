Евгений Костин: «Молодежи можно привить патриотизм формой подачи»

СЕГОДНЯ 20:49 2019-05-11T20:49:54+03:00

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«Молодежи можно привить патриотизм формой подачи. «Диктант Победы», к примеру, в котором я участвовал, он был интересен, прежде всего, тем, что, готовясь к нему, можно было подтянуть свои знания и узнать об ужасе тех времен и больше его не повторять», - заявил руководитель Центра стратегического развития региона Евгений Костин на первых дебатах участников праймериз «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода 11 мая.

По его словам, патриотизм - гордость за своих предков и свою родину, ведь Нижегородская губерния много раз играла великую роль в истории России. В 17 веке - народное ополчение, в 19 веке Нижний Новгород был «карманом России».

- В годы Великой Отечественной войны здесь находилось множество оборонных предприятий, Т-34 выпускали на заводе в Сормово. Об этом мне рассказал мой дед, который там работал, - сообщил Костин.

Он уверен, что сегодня для воспитания у детей патриотизма делается недостаточно. Между тем в Стратегии развития Нижегородской области целый раздел посвящен патриотическому воспитанию, в том числе сохранению ремесленничества. Если следовать намеченному плану, то удастся достичь нужного результата.

Также участник дебатов заявил, что ему по душе идея создания в Сормовском районе музея кораблестроителя Ростислава Алексеева. А в заключение добавил, что, если станет депутатом, будет не словом, а делом доказывать свою полезность.

Напомним, что Евгений Костин претендует на место в гордуме по избирательному округу № 24.

ИСТОЧНИК KP.RU