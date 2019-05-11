2019-05-11T20:39:27+03:00
Политика

Павел Пашинин: «Из Сормово идет вектор будущего, потому что там живут достойные люди»

Член Общественной палаты Нижегородской области V созыва поучаствовал в первых дебатах участников праймериз «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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«Считаю, что из Сормово идет вектор будущего, потому что это энергетически сильное место и там живут достойные люди. Нижний Новгород отличается тремя вещами, известными на всю Россию: это кремль, Горьковский автомобильный завод и Сормово - знаковое место (революция в 1905 году началась оттуда). В период Великой Отечественной войны Сормово произвело столько техники и боеприпасов, что обеспечило нашу родину», - заявил член Общественной палаты Нижегородской области V созыва Павел Пашинин на первых дебатах участников праймериз «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода 11 мая.

Пашинин отметил, что участвует в праймериз, поскольку считает «Единую Россию» единственной партией, которая реально работает, в том числе и в направлении патриотизма. Также общественник напомнил, что в Стратегии развития Нижегородской области одной из задач указана трансформация историко-культурного наследия в достояние региона, а, кроме этого, ставится задача создания новых музейных комплексов, в том числе музея реки Волги.

- Сейчас «Единая Россия» воплощает в жизнь проект «Историческая память». В парке Победы в ближайшее время установят памятник воинам - освободителям, перевезенный из Польши, - уточнил Пашинин.

Участник дебатов подчеркнул, что в случае избрания в гордуму собирается войти в состав двух комиссий: «бюджетной» и «транспортной».

На дебатах, посвященных теме патриотизма, Пашинин обратил внимание на то, что без знания прошлого у поколения нет будущего. Сам же патриотизм, по его мнению, - русская культура, любовь к языку, музыке и литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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