ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 мая
Подопечные Дмитрия Черышева в день его 50-летия забили три безответных мяча в ворота «Краснодара-2». Матч ФНЛ состоялся на стадионе «Нижний Новгород» 11 мая, говорится на сайте нижегородского футбольного клуба.
На 6-й минуте первого тайма Носов пробил в голкипера «Краснодара-2» Адамова. Следом опасные моменты были у соперника нижегородцев, однако в гол это так и не вылилось. На 24-й минуте Носов отправил мяч в ворота гостей.
Под занавес первого тайма Игнатович выбил мяч на подкате у выходившего один на один с вратарем Халназарова. В ответной атаке Носов выкатил мяч под удар Салугину, тот не растерялся и забил свой первый в этом сезоне гол.
На 88-й минуте отличился Скворцов, установив окончательный результат - 3:0.
Ранее сообщалось, что на матче 11 мая присутствовал глава региона Глеб Никитин, который не только поздравил команду с триумфом, но и поблагодарил за проделанную работу главного тренера ФК «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева, а также пожелал ему и его подопечным новых побед.
ИСТОЧНИК KP.RU