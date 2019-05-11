ФК «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» 11 мая

СЕГОДНЯ 20:04 2019-05-11T20:08:31+03:00

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Подопечные Дмитрия Черышева в день его 50-летия забили три безответных мяча в ворота «Краснодара-2». Матч ФНЛ состоялся на стадионе «Нижний Новгород» 11 мая, говорится на сайте нижегородского футбольного клуба.

На 6-й минуте первого тайма Носов пробил в голкипера «Краснодара-2» Адамова. Следом опасные моменты были у соперника нижегородцев, однако в гол это так и не вылилось. На 24-й минуте Носов отправил мяч в ворота гостей.

Под занавес первого тайма Игнатович выбил мяч на подкате у выходившего один на один с вратарем Халназарова. В ответной атаке Носов выкатил мяч под удар Салугину, тот не растерялся и забил свой первый в этом сезоне гол.

На 88-й минуте отличился Скворцов, установив окончательный результат - 3:0.

Ранее сообщалось, что на матче 11 мая присутствовал глава региона Глеб Никитин, который не только поздравил команду с триумфом, но и поблагодарил за проделанную работу главного тренера ФК «Нижний Новгород» Дмитрия Черышева, а также пожелал ему и его подопечным новых побед.

ИСТОЧНИК KP.RU