Гроза и град ожидаются местами в Нижнем Новгороде 11 мая

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-11T18:38:04+03:00

Порывы ветра будут достигать до 15 метров в секунду

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Гроза и град ожидаются местами в Нижнем Новгороде и области в ближайшие 1-3 часа 11 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

При грозе порывы юго-восточного ветра до 15 метров в секунду с сохранением до конца суток.

Уточняется, что в связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с повреждением линий электропередач, обрушением слабо укрепленных конструкций и падением деревьев.

Также из-за сильного ветра, града и грозы возможны происшествия с участием маломерных судов.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что днем 11 мая ожидается сильная жара до +30…+31 градуса. В связи с аномальной жарой есть риск возникновения природных пожаров. Специалисты регионального МЧС рекомендуют быть крайне внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Напомним, с 23 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Обо всех фактах возгорания в лесу и прилегающих территориях нижегородцев просят сообщать по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU