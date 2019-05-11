2019-05-11T17:48:46+03:00
Общество

Нижегородским дачникам предлагают использовать уличную антенну для перехода на «цифру»

Аналоговая трансляция федеральных каналов прекратится с 3 июня
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородским дачникам предлагают использовать уличную антенну для перехода на «цифру». Аналоговая трансляция федеральных каналов прекратится с 3 июня, сообщает пресс-служба Нижегородского филиала РТРС.

По словам директора филиала РТРС Михаила Небольсина, на дачах у большинства стоят старые телевизоры, которые не смогут принять цифровой сигнал без дополнительного оборудования - цифровой приставки. Ее стоимость начинается от 990 рублей. Купить аппарат можно почти в любых магазинах бытовой электроники.

Кроме того, для приема цифровых каналов понадобится эфирная ТВ-антенна, работающая в дециметровом диапазоне.

- Учитывая, что дачные поселки, как правило, находятся на значительном удалении от передающих станций, комнатная антенна здесь вряд ли подойдет. Оптимальным вариантом является уличная антенна, на большом расстоянии от ретранслятора - с усилителем. Располагать ее следует на максимально возможной высоте и ориентировать в сторону ближайшей телебашни, обеспечивая «прямую видимость», - добавил Небольсин.

Телефон горячей линии по «цифровым вопросам» 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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