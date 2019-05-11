2019-05-11T17:14:02+03:00
Политика

Инна Ванькина: «У нас нет морального права не заботиться о стране, в которой живем»

Директор Нижегородского государственного цирка поучаствовала в первых дебатах участников предварительного голосования «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода
Анастасия НАЗАРОВА
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Директор Нижегородского государственного цирка Инна Ванькина поучаствовала в первых дебатах участников предварительного голосования партии «Единая Россия» по довыборам в думу Нижнего Новгорода 11 мая.

- У нас нет морального права не заботиться о стране, в которой мы живем. Для меня патриотами являются те ребята, которые берут черные мешки и идут в парк, чтобы навести там порядок, те, кто не ругается матом в присутствии детей, те, кто честно выполняет свой профессиональный долг, - заявила руководитель цирка в самом начале.

По словам Ванькиной, механизм праймериз весьма полезен. Он позволяет услышать точку зрения оппонентов, а также познакомиться с теми, кто будет 26 мая участвовать в предварительном голосовании по выбору кандидатов в гордуму от партии.

Темой дебатов стал патриотизм. И в ходе своего выступления Инна Ванькина, претендующая на место в думе в качестве представителя от избирательного округа № 16 (Канавинский район), поделилась личной историей, связанной с Великой Отечественной войной.

- Патриотизм для меня - мои бабушка и дедушка. Их детство закончилось 22 июня 1941 года, им было по 13 лет. Каждый второй автомобиль того периода был выпущен в Горьком, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка были выпущены руками моих бабушки и дедушки, - рассказала нижегородка.

Ванькина также выразила обеспокоенность тем, что некоторые современники пытаются переписать историю и сделать «откровенных мерзавцев» героями. Она же уверена: задача взрослого поколения - следить, по каким учебникам школьники знакомятся с прошлым своей родины.

Вдобавок ко всему на дебатах была затронута тема незаконных свалок на улице Даля в Канавине. По мнению директора цирка, этот вопрос требует проработки, поскольку «чисто там, где убирают».

- Уверена, что буду полезна в качестве депутата, - заключила член «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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