Гроза ожидается в ближайшие пару часов в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-11T16:03:20+03:00

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Гроза ожидается местам в Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа 11 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Верхне-Волжское УГМС.

Из-за непогоды прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики и прочих объектов, в том числе не оборудованных громоотводом.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что днем 11 мая ожидается сильная жара до +30…+31 градуса. В связи с аномальной жарой есть риск возникновения природных пожаров. Специалисты регионального МЧС рекомендуют быть крайне внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Напомним, с 23 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Обо всех фактах возгорания в лесу и прилегающих территориях нижегородцев просят сообщать по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU