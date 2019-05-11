Наркопритон ликвидировали в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-11T15:12:34+03:00

Мужчине, сдававшему свою квартиру для употребления наркотиков, грозит до 4 лет лишения свободы

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Нижегородские полицейские ликвидировали наркопритон в Автозаводском районе областного центра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В одной из квартир на Автозаводе был задержан 40-летний местный житель, подозреваемый в предоставлении своей жилплощади для употребления наркотиков. В качестве оплаты за аренду помещения нижегородец принимал часть наркотического средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении хозяина квартиры избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывала про неоднократно судимого жителя Нижегородской области, которого поймали за совершение кражи холодильника и стиральной машины из квартиры на Юбилейном бульваре в Сормовском районе. Полиций проверяет его причастность к аналогичным преступлениям в областном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU