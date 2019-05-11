2019-05-11T14:19:12+03:00
Общество

Нижегородская область присоединится к акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Мероприятия пройдут с 13 по 19 мая
Анастасия НАЗАРОВА
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VI Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» пройдет в Нижегородской области с 13 по 19 мая. Мероприятия пройдут во всех регионах России по трем направлениям: «Неделя знаний о ВИЧ», «Неделя тестирования на ВИЧ» и «Неделя активных действий против ВИЧ», сообщает областной центр борьбы с ВИЧ/СПИД.

Специалисты отмечают, что сегодня ВИЧ передается не только через употребление наркотиков и использование интимных услуг, поэтому проходить тестирование на ВИЧ так же важно, как и в целом следить за состоянием своего здоровья.

- Именно поэтому необходимо содействие средств массовой информации по привлечению внимания населения к добровольному экспресс-тестированию и другим мероприятиям всероссийской акции, - подчеркнули организаторы.

В частности, нижегородцев ждут: вебинар для школы, средних учебных заведений и вузов, велопробег, создание мультипликационного фильма при участии педагогов-мультипликаторов и детей с ВИЧ-положительным статусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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