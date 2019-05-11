2019-05-11T11:07:23+03:00
Происшествия

МЧС предупреждает: В Нижегородской области ожидается жара до +31 градуса

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС
Анастасия НАЗАРОВА
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Сильная жара до +30…+31 градусов ожидается местами в Нижегородской области днем 11 мая. Об этом со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи аномальной жарой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - природных пожаров.

Кроме того, увеличивается вероятность отключения электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций и нарушения работы железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.

Специалисты рекомендуют быть очень внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

- При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных, - напомнили в МЧС.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что с 23 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. Обо всех фактах возгорания в лесу и прилегающих территориях нижегородцев просят сообщать по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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