В Нижегородской области пропала 62-летняя Татьяна Горбацкова
Поисково-спасательная группа «Рысь» просит помощи в поисках 62-летней Татьяны Ивановны Горбацковой. По информации, размещенной в соцсетях, 10 мая 2019 года женщина ушла из дачного дома в садоводческом товариществе «Лесное» и пропала.
У разыскиваемой среднее телосложение, рост 165 сантиметров и светлые крашеные волосы.
На ней были надеты: белая кофта, футболка с розовыми цветами и белые кроссовки.
Страдает потерей памяти. Нуждается в медицинской помощи.
Добровольцы организовали сбор на поиски Татьяны Горбацковой. Время сбора - по прибытию, место - Володарский район, СНТ «Лесное» (56.249298,42.816109). Форма одежды: лес (по погоде), высокая закрытая обувь. С собой следует захватить репиленты, фонарь, батарейки, перчатки, горячий чай, воду и перекус.
Координатор - Крис (Кристина), инфорг - Кнопка (Надежда, 89506162467).
Добавим, что любую информацию о местонахождении пропавшей нижегородки следует сообщать волонтерам по телефону 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.
ИСТОЧНИК KP.RU