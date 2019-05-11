В Нижегородской области пропала 62-летняя Татьяна Горбацкова

СЕГОДНЯ 10:27 2019-05-11T10:28:26+03:00

Женщина ушла из дачного дома в СНТ "Лесное" и пропала. Фото: СОЦСЕТИ

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Поисково-спасательная группа «Рысь» просит помощи в поисках 62-летней Татьяны Ивановны Горбацковой. По информации, размещенной в соцсетях, 10 мая 2019 года женщина ушла из дачного дома в садоводческом товариществе «Лесное» и пропала.

У разыскиваемой среднее телосложение, рост 165 сантиметров и светлые крашеные волосы.

На ней были надеты: белая кофта, футболка с розовыми цветами и белые кроссовки.

Страдает потерей памяти. Нуждается в медицинской помощи.

Добровольцы организовали сбор на поиски Татьяны Горбацковой. Время сбора - по прибытию, место - Володарский район, СНТ «Лесное» (56.249298,42.816109). Форма одежды: лес (по погоде), высокая закрытая обувь. С собой следует захватить репиленты, фонарь, батарейки, перчатки, горячий чай, воду и перекус.

Координатор - Крис (Кристина), инфорг - Кнопка (Надежда, 89506162467).

Добавим, что любую информацию о местонахождении пропавшей нижегородки следует сообщать волонтерам по телефону 28-38-200 или в полицию по каналу связи 102.

ИСТОЧНИК KP.RU