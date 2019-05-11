СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-11T09:25:18+03:00

В госохотнадзоре заявили, что в регионе чаще всего встречаются утки, цапли и грачи

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День мигрирующих птиц отмечается в Нижегородской области 11 мая. Этот праздник напоминает жителям о необходимости защищать родную природу, отметили в областном комитете госохотнадзора.

По словам специалистов, миграция птиц - ключевой показатель биоразообразия, здоровья экосистемы и изменений климата. Ведь перелетные птицы обычно собираются в больших количествах на определенных участках, и изобилие или нехватка таких пернатых в привычных местах может свидетельствовать о состоянии территории их обитания.

Кстати, в Нижегородской области чаще всего встречаются такие перелетные птицы, как: утки, гуси, цапли, грачи, ласточки, скопы и другие.

Напомним, что с 7 мая в регионе закрыта весенняя охота на пернатую дичь. Нарушителям закона грозят штрафы: за глухаря - от 9 до 15 тысяч рублей, за тетерева - от 3 до 5 тысяч рублей, за утку, рябчика, куропатку - от 900 до 1,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин утвердил новую редакцию госпрограммы «Охрана животного мира Нижегородской области». Срок реализации мероприятий по программе - с 2018 по 2020 годы. Ее цель - обеспечение сохранения, воспроизводства и рационального использования объектов животного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU