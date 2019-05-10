Замгубернатора Александр Югов вручил кубок волейболистам «АСК»

СЕГОДНЯ 19:31 2019-05-10T19:43:31+03:00

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Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов вручил победный кубок спортсмена нижегородского волейбольного клуба «АСК». Церемония награждения состоялась 9 мая в КРК «Нагорный» в перерыве баскетбольного матча между БК «Нижний Новгород» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы поздравляем ребят с таким сезоном, с упорными, заслуженными победами, - отметил Александр Югов. - Гордимся нашими спортсменами и желаем им удачи на новом уровне. Выход волейболистов «АСК» в Суперлигу — это серьезная победа нижегородского спорта

Напомним, 5 мая 2019 года волейболисты нижегородского «АСК» обыграли «Нефтяник» и заняли первое местов чемпионате России 2018-2019 года среди команд высшей лиги «А». Уже в следующем сезоне они смогут выступить в высшем дивизионе – мужской волейбольной Суперлиге. Там нижегородская команда заменит ВК «Ярославич» из Ярославля.

А до этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с заместителем правительства России Ольгой Голодец наградили спортсменок нижегородской «Спарты». Церемония прошла на поле стадиона «Нижний Новгород».

ИСТОЧНИК KP.RU