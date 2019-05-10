2019-05-10T16:52:45+03:00
Общество

В Нижегородской области прошел первый этап чемпионата региона по трофи-рейдам

В нем приняли участие около 60 машин
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Ковернинском районе рядом с деревней Раково прошел первый этап чемпионата Нижегородской области по трофи-рейдам. Торжественный старт был дан утром в субботу 4 мая на центральной площади Ковернино. Напротив районной администрации выстроились около 60 машин. В это время все желающие могли посидеть внутри , рассмотреть их поближе и сфотографироваться. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Гонка не будет скучной, и участников ожидает тяжелое бездорожья и водные препятствия, - отметил координатор соревнований НРОО «Дорожный контроль 52» Сергей Шишкин. - Я благодарю всех, кто оказал помощь и содействие в организации турнира и желаю участникам побед и удачи.

В течение шести часов всех участников чемпионата ждала езда по бездорожью: по болотам, ручьям, торфяникам и другим препятствиям. Утром 5 мая были оглашены результаты и победители. Следующий этап состоится 14-16 июня в Лысковском районе Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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