Незаконную свалку нашли в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Сотрудники регионального министерства экологии обнаружили незаконную свалку строительных отходов на улице Белозерская в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Первыми свалку обнаружили местные жители, которые вызвали специалистов, - говорится в сообщении. – Когда сотрудники министерства приехали на место, то нашли там строительный мусор, спил деревьев и бытовые отходы. И все это в непосредственной близости от реки Левинка.
В настоящее время по данному факту возбуждено административное дело. Сейчас по этому поводу проводится административное расследование, в ходе которого предстоит найти виновных в образовании свалки.
КОНКРЕТНО
За несоблюдение экологических требований предусмотрен штраф:
• на юридических лиц от 100000 рублей до 250000 рублей
• на индивидуальных предпринимателей от 30000 рублей до 50000 рублей
• на должностных лиц от 10000 рублей до 30000 рублей
• на граждан от 1000 рублей до 2000 рублей
ИСТОЧНИК KP.RU