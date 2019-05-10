2019-05-10T15:34:32+03:00
Общество

Незаконную свалку нашли в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Сейчас по этому факту возбуждено административное дело
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сотрудники регионального министерства экологии обнаружили незаконную свалку строительных отходов на улице Белозерская в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Первыми свалку обнаружили местные жители, которые вызвали специалистов, - говорится в сообщении. – Когда сотрудники министерства приехали на место, то нашли там строительный мусор, спил деревьев и бытовые отходы. И все это в непосредственной близости от реки Левинка.

В настоящее время по данному факту возбуждено административное дело. Сейчас по этому поводу проводится административное расследование, в ходе которого предстоит найти виновных в образовании свалки.

КОНКРЕТНО

За несоблюдение экологических требований предусмотрен штраф:

• на юридических лиц от 100000 рублей до 250000 рублей

• на индивидуальных предпринимателей от 30000 рублей до 50000 рублей

• на должностных лиц от 10000 рублей до 30000 рублей

• на граждан от 1000 рублей до 2000 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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